"Днепр" обыграл запорожский "Металлург" в матче УПЛ

В Запорожье завершился матч 4-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Металлург" принимал днепропетровский "Днепр" и уступил со счетом 0:1.

Судьба матча решилась в начале второго тайма.

"Днепр" на протяжении всего матча имел заметное игровое и территориальное преимущество, но соперник грамотно выстроил оборону и смог продержаться почти час игрового времени. Решающий эпизод случился на 59-й минуте, когда отличился Артем Федецкий. Его партнер Руслан Ротань в центральной зоне сделал передачу вправо на Федецкого, тот вошел в штрафную, пробил и мяч рикошетом от Виталия Лисицкого попал в ворота.

В оставшееся время соперники имели моменты, но отличиться никто так и не смог.

Таким образом, "Днепр" догнал по очкам в турнирной таблице донецкий "Шахтер" - у обоих команд по 12 пунктов.

Как сообщал УНИАН, ранее в 4-м туре "Шахтер" разгромил донецкий "Олимпик" со счетом 5:0.

Остальные матчи тура состоятся в выходные.