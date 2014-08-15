Украинские прыгуны в высоту завоевали золото и серебро Чемпионата Европы по легкой атлетике

В швейцарском Цюрихе завершились соревнования по прыжкам в высоту в рамках чемпионата Европы по легкой атлетике, где первое и второе место заняли украинцы Богдан Бондаренко и Андрей Проценко.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Бондаренко для достижения победы хватило четырех попыток. Две он совершил на высоте 2.30 м., запоров первый прыжок. Также со второй попытки он преодолел высоту 2.35 м.

Уже в ранге чемпиона первую попытку на высоте 2.43.м. он не использовал и тут же завершил свои выступления.

Напомним, что год назад Бондаренко стал чемпионом мира, теперь прибавив к этой награде и европейское "золото".

Что касается Проценко, то он не пропускал ни одной высоты, по очереди преодолев планку на высоте 2.21 м., 2.26 м., 2.30м. и 2.33м. На высоте 2.35 м. он запорол одну попытку, а две оставшиеся перенес на высоту 2.37 м., где обе попытки также не использовал.

Третьим в этой дисциплине финишировал россиянин Иван Ухов с результатом 2.30 м.

Таким образом, у сборной Украины по итогам четырех дней соревнований 1 золотая, 3 серебряные (Проценко, Ольга Земляк и Людмила Оляновская) и 1 бронзовая медаль (Сергей Смелик).

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы в Цюрихе проходит с 12 по 17 августа.