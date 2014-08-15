Ольга Земляк выиграла серебро чемпионата Европы по легкой атлетике

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Земляк финишировала с результатом 51,36 секунды, уступив только итальянке Либании Гренот - 51.10. Тройку призеров замкнула Индира Терреро из Испании - 51,38.

Таким образом, сборная Украины завоевала вторую медаль на ЧЕ. Ранее серебро завоевала Людмила Оляновская в спортивной ходьбе на дистанции 20 км.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат Европы по легкой атлетике проходит в Цюрихе (Швейцария) с 12 по 17 августа.