Ольга Земляк выиграла серебро чемпионата Европы по легкой атлетике
20:22, 15 августа 2014Спорт
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В Цюрихе завершился финальный забег чемпионата Европы по легкой атлетике на дистанции 400 метров, в котором серебряную медаль завоевала украинка Ольга Земляк.
Ольга Земляк принесла Украине вторую медаль чемпионата Европы / charivne.info
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Земляк финишировала с результатом 51,36 секунды, уступив только итальянке Либании Гренот - 51.10. Тройку призеров замкнула Индира Терреро из Испании - 51,38.
Таким образом, сборная Украины завоевала вторую медаль на ЧЕ. Ранее серебро завоевала Людмила Оляновская в спортивной ходьбе на дистанции 20 км.
Как сообщал УНИАН, Чемпионат Европы по легкой атлетике проходит в Цюрихе (Швейцария) с 12 по 17 августа.
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