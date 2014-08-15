Сборная Украины по пляжному футболу вновь проиграла в Суперфинале Евролиги

19:22, 15 августа 2014
Спорт
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В испанской Торредембарре завершился матч второго тура Суперфинала Евролиги по пляжному футболу, в котором сборная Украины проигарла команде Швейцарии со счетом 3:5.

Сборная Украины проиграла второй матч подряд / beachsoccer.com.ua

Судьба матча была решена в заключительном третьем периоде.

На протяжении двух 12-минуток украинцы на равных играли с одной из сильнейших команд мира в этом виде спорта. В первом периоде Олег Будзько открыл счет, а после двух точных ударов швейцарца Деяна Станковича результат сравнял Дмитрий Войтенко - 2:2. Во втором периоде Станкович сделал хет-трик, но Олег Зборовский вновь сравнял счет - 3:3. 

В третьей заключительной 12-минутке украинцы уже не смогли выдерживать натиск соперника. Победный гол забил Сандро Спаккаротелла, а затем Станкович оформил покер - 5:3.

Как сообщал УНИАН, накануне сборная Украины проиграла команде Испании со счетом 6:8.

Таким образом, в субботу в последнем туре групповых соревнований украинцы будут оспаривать 3-4 места в квартете В со сборной Германии. В зависимости от результата игры в заключительный день соревнований, 17 августа, украинцы сыграют стыковой матч с командой из группы А за 5-6 или 7-8 места.

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