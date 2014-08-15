"Шахтер" разгромил "Олимпик" в стартовом матче тура Премьер-лиги

Судьба матча была решена еще в первой половине игры.

Счет на 17-й минуте открыл игрок "Олимпика" Валерий Лебедь, отправивший мяч в собственные ворота. А уже на 23-й минуте Тайсон удвоил преимущество горняков. После перерыва на 47-й минуте Александр Гладкий довел преимущество до крупного. Но и на этом горняки не успокоились. На 79-й минуте Веллингтон Нем забил четвертый гол, а окончательный счет установил на 91-й минуте Тарас Степаненко - 0:5.

Таким образом, горняки набрали 12 очков и продолжают удерживать лидерство в турнирной таблице УПЛ.

Тур продолжится сегодня вечером, когда свой матч проведут запорожский "Металлург" и днепропетровский "Днепр".