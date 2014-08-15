Украина отказалась от проведения Чемпионата мира по хоккею

Об этом сообщает пресс-служба ФХУ.

В частности, в заявлении говорится: "После консультаций со специалистами Международной федерации хоккея, а также руководителями национальных ассоциаций Италии, Казахстана, Японии, Венгрии и Польши исполнительный комитет Федерации хоккея Украины принял решение об отзыве заявки Украины на организацию и проведение чемпионата мира по хоккею 2015 года".

Президент ФХУ Анатолий Брезвин отметил: "К сожалению, мы не можем быть полностью защищенными от того, что политическое напряжение в стране не станет помехой для иностранных гостей и болельщиков, которые захотят посетить праздник хоккея в Донецке. Для нас является приоритетом, чтобы вместе с Міжнародной федерацией хоккея на льду (ИИХФ), а также нашими коллегами из Италии, Казахстана, Японии, Венгрии и Польши в существующих условиях было найдено правильное решение, которое бы удовлетворило всех - от участников и коммерческих партнеров соревнования до рядовых болельщиков. Для этого мы делаем первый шаг и заявляем об отзыве наших предыдущих обязанностей по организации чемпионата в Украине».

Соответствующее обращение было направлено в офис Международной федерации хоккея. Окончательное решение относительно проведения чемпионата будет принято на полугодовом Конгрессе МФХ.

Как сообщал УНИАН, в мае на Конгрессе ИИХФ в Минске было принято решение о том, что чемпионат мира 2015 года в Дивизионе 1А состоится в Донецке.