АПЛ: стартуют самые богатые и популярные

Турнир был основан 20 февраля 1992 года под названием «Премьер-лига Футбольной ассоциации» (англ. FA Premier League) после того, как клубы Первого дивизиона приняли решение о выходе из Футбольной лиги, основанной более чем за 100 лет до этого - в 1888 году. Для англичан, славящихся своим консерватизмом, это вообще невиданное дело – прервать традицию. Но, клубы пошли на этот шаг с целью получения большей финансовой выгоды. В первую очередь, за счет получения большей прибыли от продажи прав на телевизионные трансляции. И риск оправдался сполна.

С тех пор Премьер-лига стала самым популярным спортивным чемпионатом в мире. Матчи АПЛ транслируются почти в 200 странах мира, а общая аудитория турнира насчитывает пять миллиардов человек.

Правда, местные старожилы теперь брюзжат, якобы, английский футбол нынче не тот. А в почете у болельщиков со стажем теперь второй по значимости дивизион английского футбола – Чемпионшип. Мол, настоящая страсть и честная игра, которые всегда были присущи англичанам, теперь только здесь. Но…

Репутация – реклама – доходы

Доходы английской Премьер-лиги в сезоне 2013-2014 годов, по данным аудиторской компании Deloitte, впервые в своей истории превысили 3 млрд фунтов стерлингов (4,5 млрд долларов). Эксперты отмечают, что увеличение доходов, прежде всего, связано с острой конкуренцией между телевизионными компаниями за право транслировать матчи чемпионата Англии. Так, контракт на правообладание телетрансляциями на три сезона 2013/14 - 2015/16, компаниям Sky и BT обошелся в 6,498 млрд евро.

За сезон получается 1,333 млрд. внутри Великобритании и 834 млн. – за границей. В сумме – 2,167 млрд. в год. Для сравнения, общая сумма контракта на показ чемпионата Италии его правообладателям обходится в 820 млн. в год, Испании – 655 млн., Германии – 628 млн., Франции – 608 млн.

Вместе с тем, английская лига не является сильнейшей в мире. На данный момент, если судить по таблице коэффициентов УЕФА, Премьер-лига – второй по силе национальный чемпионат в Европе, уступающий испанской Примере. Парадокс, но турнир, в котором выступают победители Лиги чемпионов и Лиги Европы прошлого сезона, соответственно, «Реал» и «Севилья», в мире чтят куда меньше соревнований на Туманном Альбионе. Доходы от телетрансляций распределяются между лигой и клубами. И составляют немалый процент суммы прибыли каждой отдельно взятой команды, по итогам сезона.

Второй по значимости пункт дохода – реализация билетов. Например, билеты на домашние матчи самой титулованной английской команды «Манчестер Юнайтед», на легендарный стадион «Олд Траффорд», обойдутся любителям футбола в сумму от 100 до 350 евро. На матчи действующего чемпиона Англии «Манчестер Сити» самые дешевые билеты стоят 93 евро, лондонского «Арсенала» - 85. Вместе с тем, фанатам команд, посещающим матчи любимого клуба регулярно, предоставляются существенные скидки. Так, абонемент на игры «Арсенала» на сезон 2014/15 стоит 1220 евро, что позволяет болельщикам посещать каждую из 19 домашних игр предстоящего чемпионата примерно за 64 евро.

Доходы от прав на телетрансляции, реализации билетов, плюс рекламные контракты, делают английские клубы одними из самых богатых в мире. В различных рейтингах, в топ-10 самых богатых клубов, англичане составляют добрую половину. Так, например, по данным Forbes, английских клубов в десятке ровно половина. После испанских грандов «Реала» и «Барселоны» третьим идет «Манчестер Юнайтед» с доходом за сезон 165 млн. долларов (стоимость клуба: $1,85 млрд). Также в этом списке отмечены «Арсенал», «Челси», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

Все звезды в гости к ним

Наконец, магия Премьер-лиги влияет и на самих главных действующих лиц – игроков. В Англии играют самые яркие звезды. Только этим летом в клубы АПЛ перебрались Диего Коста, Тибо Куртуа, Алексис Санчес, вернулись Сеск Фабрегас и Дидье Дрогба. Недаром более 70% доходов уходят у клубов на выплаты зарплат футболистам и тренерам.

Впрочем, в текущем году есть одна потеря, которая затмила все эти приобретения. Из «Ливерпуля» в «Барселону» переехал Луис Суарес – лучший игрок лиги прошлого сезона и одна из ярчайших звезд прошедшего летом в Бразилии чемпионата мира. А ведь благодаря своему экстравагантному поведению он известен не только армии болельщиков, но и широкому кругу домохозяек. Один укус игрока сборной Италии Кьелини в матче ЧМ чего стоит… Соответственно, его имя не сходит с газетных передовиц и это огромная потеря для АПЛ еще и в маркетинговом плане.

«Барселона» рискнула взять уругвайца, несмотря на его репутацию. Ведь это он вытянул «Ливерпуль» на 2 место в итоговой турнирной таблице Премьер лиги и, спустя 5 лет, вернул команду в число участников самого престижного клубного турнира Европы – Лигу чемпионов. Правда, каталонцы подстраховались, прописав в контракте специальный пункт: «за укус соперника – штраф 5 млн. евро».

Фавориты нового сезона

За всю 22-летнюю историю соревнования, в Премьер-лиге выступало 45 различных клубов, но лишь 5 из них выигрывали чемпионский титул: «Манчестер Юнайтед» (13 раз), «Арсенал» (3 раза), «Челси» (3 раза), «Манчестер Сити» (2 раза) и «Блэкберн Роверс» (1 раз). Действующим чемпионом является «Манчестер Сити», выигравший свой 2-й титул Премьер-лиги в сезоне 2013/14. Семерка лучших команд, по итогам прошлого сезона, вероятнее всего, будет фаворитом и в сезоне наступающем. Во всяком случае, представить себе то, что на титул чемпиона Премьер-лиги, и даже на попадание в тройку сильнейших будет претендовать кто-то из занявших 8-е место и ниже (включая тех, кто поднялся из второй лиги - Чемпионшип), достаточно сложно.

Один из самых авторитетных английских экспертов, рекордсмен сборной Англии по количеству голов на чемпионатах мира, Гарри Линекер (входит в тор-100 игроков ХХ-го века по версии ФИФА) считает, что за чемпионский титул-2015 в Англии будут бороться два клуба – «Манчестер Сити» и «Челси».

Линекер отмечает: «Действующий чемпион сохранил всех ведущих игроков, при этом средняя линия получила усиление в лице Фернандо из «Порту». Для меня стоит вопрос, достаточно ли этого? Два года назад, еще при Роберто Манчини, после победы в чемпионате «горожане» тоже довольно вяло провели трансферное окно, что потом сказалось на их результатах в следующем сезоне».

Важно и то, что теперь от тренера команды - Мануэля Пеллегрини - будут требовать большего и в Лиге чемпионов. Выход в 1/8 финала по итогам прошлого сезона нельзя считать достижением для такого амбициозного клуба. Вероятно, что ставка будет сделана на еврокубки, и это негативно скажется на достижениях «Сити» в Премьер-лиге. А, значит, защитить титул они вряд ли смогут.

При таком раскладе, основным фаворитом становится лондонский «Челси». Команда мощнее всех остальных провела трансферную кампанию. В прошлом сезоне лондонцам не хватило буквально двух побед для итогового успеха в чемпионате. Многие связывали это с отсутствием забивного центрального нападающего, который мог бы проломить оборону команд, глубоко сидящих на своей половине поля. Однако теперь у «Челси» есть Диего Коста – один из лучших форвардов Европы прошлого сезона. Плюс, тренер команды Жозе Моуриньо вернул в состав Дидье Дрогба, который будет лучшей подменой ведущему нападающему, чем Демба Ба или Фернандо Торрес.

Помимо этого, лондонский клуб провел еще два очень важных трансфера. Так, вернулся в Англию из «Барселоны» Сеск Фабрегас, чье появление в центре поля позволит Моуриньо использовать любимую схему 4-3-3. Идеально подходит португальскому тренеру и левый защитник Филипп Луис из мадридского «Атлетико». Получив такую подпитку, «Челси» автоматически становится основным фаворитом чемпионата. Эту команду возглавляет сильнейший тренер, она лучше всех играет с прямыми конкурентами и умеет успешно совмещать выступления на нескольких фронтах.

… И другие грозные силы

Еще одной грозной силой английского футбола, безусловно, является «Ливерпуль», который, спустя пять лет, возвращается в Лигу чемпионов. Однако с этим событием связаны тревожные ожидания болельщиков клуба. Успех в предыдущем чемпионате - 2-е место - стал возможным, в том числе, и благодаря тому, что команда Брендана Роджерса была освобождена от еврокубков. В новом же сезоне возрастет количество игр и ответственность. А тут еще и потеря ведущего игрока команды Луиса Суареса…

Теперь у «Ливерпуля» остался всего лишь один форвард топ-уровня – Даниэль Старридж. Если с ним что-нибудь случится, вариантов в атаке останется не так много. Покупка у «Саутгемптона» Рики Ламберта эту проблему не решает. Роджерс неплохо усилил позицию атакующего полузащитника, где теперь могут сыграть и Лаллана из того же «Саутгемптона», и Маркович из «Бенфики». Несмотря на покупку Ловрена, проблемной зоной остается центр обороны.

Сегодня «Ливерпуль» скорее напоминает долгосрочный проект. Во всех приобретениях «красных» есть смысл, но не факт, что они сработают прямо сейчас.

Лондонский «Арсенал», после 4-го места в прошлом сезоне, теперь может рассчитывать на что-то большее. Вряд ли это будет чемпионский титул, но подняться на одну ступеньку вверх в итоговой таблице Премьер-лиги или рассчитывать на более удачное выступление в еврокубках команде вполне по силам.

Выиграв в прошлом Кубок Англии, лондонцы получили серьезный психологический заряд. На фоне этого успеха Арсен Венгер не постеснялся потратить приличные деньги на усиление состава. В лице Алексиса Санчеса «Арсенал» наконец-то подписал форварда высокого уровня. Важной является и покупка у «Саутгемптона» молодого универсального защитника Чамберса, который может играть и на фланге, и в центре обороны. Кроме того, «Арсенал» легко справится с потерей Бакари Санья, ушедшего в «Манчестер Сити», так как на его позицию пришел другой француз - Матье Дебюши из «Ньюкасла».

Уже первый официальный матч сезона показал, что команда находится на правильном пути. В прошлое воскресенье «Арсенал» впечатлил в матче за Суперкубок Англии, победив «Манчестер Сити» с крупным счетом 3:0. Это уже второй трофей Венгера после 10-летнего «молчания». Теперь наступает черед регулярного сезона, где поклонники ждут от команды не менее впечатляющей игры и побед.

Наконец, главное разочарование прошлого сезона - «Манчестер Юнайтед». После откровенной неудачи в минувшем футбольном году, связанного с уходом на пенсию сэра Алекса Фергюссона (его преемник шотландский специалист Дэвид Мойес полностью провалил сезон) начинает второй этап своей перестройки. Теперь - с куда более титулованным и авторитетным, чем Мойес, голландцем Луи ван Гаалом.

Приход одного из самых успешных европейских тренеров воодушевляет как болельщиков, так и специалистов. Но при этом пока тяжело сказать, в какой именно футбол будет играть его команда, ведь голландец в предсезонных товарищеских матчах наигрывал разные схемы. В то же время, «МЮ» наверняка поможет отсутствие матчей в еврокубках, как помогло в прошлом сезоне «Ливерпулю».

На фоне других фаворитов, трансферная политика «МЮ» довольно скупа. Был подписан центральный полузащитник Эррера из испанского «Атлетика» (Бальбао). Также куплен за огромные деньги юный защитник Люк Шоу. С одной стороны, его небезосновательно считают главным английским талантом. Вместе с тем, ему всего 19 лет и он не имеет замены на своей позиции. При этом после ухода Видича и Фердинанда, «МЮ» нуждается в покупке одного, а то и двух центральных защитников. На эту позицию ван Гаал хотел подписать Вермалена, но его у манчестерцев «увела» «Барселона». Все это навевает определенный скепсис. Однако уверенный в себе голландец (в отличие от Мойеса) не позволит повториться провалу. И в первой четверке «МЮ» окажется почти наверняка.

Кроме того, всем известно, что ван Гаал едва ли не лучший в мире специалист по обновлению команд. «МЮ» за последнее время немного «заржавел» и ему просто необходима серьезная перестройка. У ван Гаала подобного опыта - хоть отбавляй.

Можно вспомнить «Аякс» середины 90-х, собранный фактически из юниоров и ставший за пару лет сильнейшим клубом Европы. Впоследствии, именно ван Галл включил в состав «Баварии» никому не известных на тот момент Мюллера, Крооса, Бадштубера, и заложил основу команды, которая, спустя пару лет, выиграла Лигу чемпионов уже при другом тренере – Юппе Хайнкесе. А заявка сборной Голландии образца ЧМ-2014 шокировала даже специалистов – около половины игроков были малоизвестны футбольному миру. Но, прошел месяц, и Голландия завоевала «бронзу». На очереди – «МЮ».

… Старт английского сезона неофициально считается стартом всего европейского футбольного года. При всем уважении к испанскому, немецкому, итальянскому и всем-всем остальным чемпионатам, АПЛ всегда стоит особняком. Так происходит уже много лет. Вероятно, так будет происходить еще очень долго.

С новым сезоном…

Кирилл Стадниченко