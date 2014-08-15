14 лучших отечественных пловцов представят Украину на чемпионате Европы

В списке присутствуют 14 сильнейших пловцов, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Состав сборной Украины выглядит следующим образом: женщины - Дарья Зевина, Мария Ливер, Дарья Степанюк, Любовь Король, Алина Вац, Ольга Товстоган, Алена Киселева; мужчины - Андрей Говоров, Сергей Фролов, Валерий Дымо, Максим Шемберев, Сергей Варварук, Дмитрий Оселедец, Антон Гончаров.

К важнейшим стартам сезона лидеры украинской сборной готовились за рубежом. В Италии тренировались Андрей Говоров и Дарья Зевина, во Франции - Сергей Фролов.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Берлине с 13 по 24 августа.

Европейское первенство включает в себя соревнования по плаванию, прыжкам в воду, плаванию на открытой воде и синхронному плаванию. Открыли европейский турнир представительницы синхронного плавания и пловцы на открытой воде, которые будут соревноваться с 13 по 17 августа. Плавательные соревнования в бассейне и турнир по прыжкам в воду будет проходить 18-24 августа.

На чемпионате Европы сильнейшие пловцы из 45 стран в 50-метровом бассейне разыграют 42 комплекта наград.