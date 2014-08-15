Коньков саботирует Исполком и сдает крымские клубы России, - Бальчос

"Коньков только под давлением общества и СМИ направил письмо в ФИФА и УЕФА с требованием разобраться в ситуации с крымскими клубами и РФС после матчей команд в Кубке России. С момента создания новых крымских клубов прошло несколько месяцев. Про "аннексию" говорили очень давно. Команды окончательно приняты в российский чемпионат еще в конце июля. Он опоздал и сознательно саботировал борьбу за крымский футбол. Коньков должен был обратиться в УЕФА и ФИФА сразу после того, как крымские клубы приняли в российский чемпионат", - говорит Бальчос.

По его словам, сейчас оппозиция говорит, что его никто не предупредил о матче крымских команд в Кубке России 12-го августа. Но президент РФС Толстых неоднократно говорил, что клубы будут играть в России. Об этом также говорили министр спорта России Мутко, а также почетный президент РФС Колосков.

"Коньков - это человек, который боится брать на себя ответственность. Ему кажется, что лучше молчать, чем что-то делать. В такие тяжелые времена нужно принимать оперативные решения. Общество сразу отреагировало на ситуацию с крымскими клубами, а Коньков играл в молчанку. Через его страхи наш футбол разваливается", - считает Бальчос.

По словам экс-президента ПФЛ, Исполком относительно крымского вопроса сейчас собирать не нужно даже после того, как крымский "СКЧФ" проведет второй матч в Кубке России против ФК "Сочи", который запланирован на 16 августа. На последнем Исполкоме уже говорили, что крымские клубы всегда будут украинскими. Но эту позицию сознательно саботировал Коньков.

Также президент ФФУ будет саботировать вопрос лишения России ЧМ-2018.

"Руководитель пресс-службы ФФУ Терновой говорил, что ФФУ не будет инициировать вопрос лишения России ЧМ-2018. На Конькова требуется общественное давление. Сейчас необходимо готовить коллективное обращение в УЕФА и ФИФА о лишении России права на проведение ЧМ-2018 из-за нарушения уставов ФИФА и УЕФА. Но Анатолий Коньков не готов к этому решению", - отметил Бальчос.

Утро.ua