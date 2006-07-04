Следующим соперником Владимира Кличко будет Шеннон Бриггз

Чемпион мира по боксу по версии IBF в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко свой следующий поединок проведет 11 ноября нынешнего года в Нью-Йорке против американского боксера Шеннона Бриггза. Для Кличко это будет первая защита титула, завоеванного в бою с бывшим владельцем чемпионского пояса Крисом Бердом.

Как отмечает TheSweetScience, Бриггз в последних 11 поединках одержал 11 побед, причем все – нокаутом. Тренер Владимира Кличко Эмануэль Стюард две недели назад заявил, что 34-летний Бриггз в настоящее время – наиболее опасный соперник для украинца в супертяжелом дивизионе.

В росте американец совсем немного уступает украинцу (1,95 метра против 1,99 метра), но в весе превосходит на 10 килограммов. По информации 15rounds.com, менеджер Бриггза Скотт Хирш уже объявил о том, что его подопечный отказался от поединка с Дэрролом Уилсоном, который был намечен на 26 июля.

Лента.ру