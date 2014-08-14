ФК "Металлист" оспорит решение суда об аресте активов

Об этом говорится в официальном заявлении руководства клуба, размещенном на сайте ФК "Металлист".

В частности, в заявлении указано: "ФК "Металлист" с недоумением узнал о предъявлении к нему иска ООО "Интертрансгруп" с требованием погашения задолженности ПАО "Брокбизнесбанк" перед ним и об аресте хозяйственным судом г. Киева акций и недвижимого имущества ФК "Металлист" в порядке обеспечения данного иска. Предъявление требований к ФК "Металлист" по данному делу является незаконным и необоснованным, а арест акций и недвижимого имущества клуба не имеет под собой правовых оснований. ФК "Металлист" предпринял необходимые действия по оспариванию иска и ожидает, что наложенный арест будет отменен, а в иске заявителю будет отказано".

Как сообщал УНИАН, арест был наложен по иску ООО Интертрансгрупп (Киев), которое пытается взыскать 1,2 млрд долга с «Брокбизнесбанка», который принадлежал Сергею Курченко, а сейчас находится на стадии ликвидации. В материалах дела говорится, что Интертрансгрупп выкупила право требования долга у Брокбизнесбанка у другой структуры, название которой не указывается.

Также суд запретил отчуждать имущество и акции ФК «Металлист».