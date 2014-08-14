Города проведения Евро-2020 будут объявлены 19 сентября

Церемония объявления состоится в женевском выставочном центре Espace Hippomène в 14.00 по киевскому времени, сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Матчи Евро-2020 были разбиты на 13 пакетов: 12 стандартных, включающих в себя три встречи группового этапа и одну встречу плей-офф (1/8 или 1/4 финала), а также один пакет, куда входят оба полуфинала и финал.

Заявочные досье на стандартные пакеты матчей подали 19 национальных ассоциаций (в алфавитном порядке): Азербайджан (Баку), Англия (Лондон), Беларусь (Минск), Бельгия (Брюссель), Болгария (София), БЮР Македония (Скопье), Венгрия (Будапешт), Германия (Мюнхен), Дания (Копенгаген), Израиль (Иерусалим), Ирландия (Дублин), Испания (Бильбао), Италия (Рим), Нидерланды (Амстердам), Россия (Санкт-Петербург), Румыния (Бухарест), Уэльс (Кардифф), Швеция (Стокгольм) и Шотландия (Глазго).

Заявочные досье на полуфинальный и финальный пакет матчей подали (в алфавитном порядке) Англия (Лондон) и Германия (Мюнхен).

19 сентября с 10:00 до14:00 по Киеву состоится обсуждение и голосование членов Исполнительного комитета УЕФА, а затем - Объявление принимающих городов/ассоциаций финальной стадии Евро-2020.

Как сообщал УНИАН, ранее заявку на проведение турнира планировала подать и Украина (Киев/Донецк), но ФФУ так и не подала необходимый пакет документов в УЕФА до окончания срока приема заявок - 26 апреля 2014 года.