Милевский сможет сыграть в матче Лиге Европы "Днепр" - "Хайдук"

14:30, 14 августа 2014
Спорт
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Экс-игрок киевского "Динамо" и сборной Украины по футболу Артем Милевский сможет выйти на поле в матче плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА "Днепр" (Днепропетровск) - "Хайдук" (Сплит, Хорватия) в составе хорватского клуба.

Артем Милевский сможет сыграть в Лиге Европы против "Днепра" / xsport.ua

Игрок уже заявлен в составе "Хайдука", сообщает официальный сайт УЕФА.

Первый матч "Днепр" - "Хайдук" состоится 20 августа. По решению УЕФА игра перенесена из Днепропетровска в Киев. Ответный матч между этими командами состоится в Хорватии 28 августа.

Как сообщал УНИАН, 29 июля Артем Милевский подписал контракт с "Хайдуком". 

Милевский на протяжении 11 лет - с 2002-го по 2013-й годы выступал в киевском "Динамо", являясь одним из лидеров команды. За это время он провел 178 игр, в которых забил 57 голов. Вместе с тем, игрок известен тем, что периодически нарушал дисциплину, злоупотребляя алкоголем и не следя за своим весом. 

В 2013-м году Милевский непродолжительное время выступал в турецком "Газиантепспоре" (6 игр, 1 гол).

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