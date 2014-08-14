Милевский сможет сыграть в матче Лиге Европы "Днепр" - "Хайдук"

Игрок уже заявлен в составе "Хайдука", сообщает официальный сайт УЕФА.

Первый матч "Днепр" - "Хайдук" состоится 20 августа. По решению УЕФА игра перенесена из Днепропетровска в Киев. Ответный матч между этими командами состоится в Хорватии 28 августа.

Как сообщал УНИАН, 29 июля Артем Милевский подписал контракт с "Хайдуком".

Милевский на протяжении 11 лет - с 2002-го по 2013-й годы выступал в киевском "Динамо", являясь одним из лидеров команды. За это время он провел 178 игр, в которых забил 57 голов. Вместе с тем, игрок известен тем, что периодически нарушал дисциплину, злоупотребляя алкоголем и не следя за своим весом.

В 2013-м году Милевский непродолжительное время выступал в турецком "Газиантепспоре" (6 игр, 1 гол).