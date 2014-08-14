Милевский сможет сыграть в матче Лиге Европы "Днепр" - "Хайдук"
Экс-игрок киевского "Динамо" и сборной Украины по футболу Артем Милевский сможет выйти на поле в матче плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА "Днепр" (Днепропетровск) - "Хайдук" (Сплит, Хорватия) в составе хорватского клуба.
Игрок уже заявлен в составе "Хайдука", сообщает официальный сайт УЕФА.
Первый матч "Днепр" - "Хайдук" состоится 20 августа. По решению УЕФА игра перенесена из Днепропетровска в Киев. Ответный матч между этими командами состоится в Хорватии 28 августа.
Как сообщал УНИАН, 29 июля Артем Милевский подписал контракт с "Хайдуком".
Милевский на протяжении 11 лет - с 2002-го по 2013-й годы выступал в киевском "Динамо", являясь одним из лидеров команды. За это время он провел 178 игр, в которых забил 57 голов. Вместе с тем, игрок известен тем, что периодически нарушал дисциплину, злоупотребляя алкоголем и не следя за своим весом.
В 2013-м году Милевский непродолжительное время выступал в турецком "Газиантепспоре" (6 игр, 1 гол).