Болгарский боксер Пулев считает, что Кличко за ним шпионит

Пулев уверяет, что его это совершенно не смущает, сообщает болгарский портал sporta.bg.

«Кличко может подослать ко мне кого угодно. Меня это абсолютно не заботит. Если хотите, я могу в их присутствии тренироваться, оставаясь при этом абсолютно спокойным, — заявил претендент на титулы Владимира.- Кличко делает шоу, но он не заставит меня дрожать от страха».

Как сообщал УНИАН, поединок Кличко - Пулев состоится 6 сентября в немецком Гамбурге.

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