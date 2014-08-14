Болгарский боксер Пулев считает, что Кличко за ним шпионит
12:45, 14 августа 2014Спорт
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Обязательный претендент на титул чемпиона мира по боксу по версии IBF Кубрат Пулев считает, что украинский чемпион Владимир Кличко прислал своих «шпионов», которые следят за подготовкой в его тренировочном лагере.
КУбрат Пулев считает, что за ним шпионят / klitschko-brothers.com
Пулев уверяет, что его это совершенно не смущает, сообщает болгарский портал sporta.bg.
«Кличко может подослать ко мне кого угодно. Меня это абсолютно не заботит. Если хотите, я могу в их присутствии тренироваться, оставаясь при этом абсолютно спокойным, — заявил претендент на титулы Владимира.- Кличко делает шоу, но он не заставит меня дрожать от страха».
Как сообщал УНИАН, поединок Кличко - Пулев состоится 6 сентября в немецком Гамбурге.
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