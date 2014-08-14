Украинка Оляновская завоевала серебро на чемпионате Европы по легкой атлетике

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Оляновская финишировала второй с результатом 1 час 28 минут 07 секунд. От победительницы соревнований - Эльмиры Алембековой из России - украинка отстала на 11 секунд. Замкнула тройку призеров Анежка Драхотова из Чехии.

Медаль Оляновской стала первой для Украины на нынешнем европейском первенстве.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по легкой атлетике проходит в Цюрихе с 12 по 17 августа.