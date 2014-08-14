В Федерации тенниса Украины заверяют, что матч с Бельгией пройдет на нейтральной территории

В ФТУ пообещали сделать все возможное для того, чтобы перенести матч на нейтральное поле и лишить бельгийцев преимущества свой площадки, сообщает пресс-служба федерации.

В частности, в заявлении сказано: "В любом случае матч пройдет на нейтральной территории, право проведения встречи никто Бельгии не передаст".

Вместе с тем, "Федерация тенниса Украины глубоко разочарована решением, которое принял Совет директоров ITF по поводу запрета на проведение матча Кубка Дэвиса в нашей стране. Мы не видим никаких объективных причин такого решения. Ситуация в Киеве, где была запланирована встреча между нашей национальной сборной и командой Бельгии, сейчас безопасна, если это вообще возможно в нынешних условиях", - говорится в обращении.

Также в ФТУ констатируют факт невозможности оспорить это решение: "Мы готовы спорить, но, к сожалению, не в состоянии что-либо изменить. Совет директоров ITF – это окончательная инстанция, решение которой отменить невозможно. И это объективный факт. ФТУ, конечно, будет оспаривать это решение. Мы сделаем все возможное, чтобы доказать нашу состоятельность принимать дома любые спортивные мероприятия. Но это будет относиться к следующим соревнованиям. Битву с Бельгией мы вынуждены провести за пределами Украины", - гласит часть обращения ФТУ.

Как сообщал УНИАН, 12 августа Международная федерация тенниса (ITF) приняла решение о переносе матча из Украины из-за апелляций бельгийской стороны и нестабильной ситуации на востоке Украины. Так же на решение ITF повлияли недавние беспорядки в центре Киева, возникшие в момент расчистки Крещатика от баррикад. Украина сейчас может выбрать нейтральное место проведения встречи. Если же в ФТУ не определятся с местом проведения матча, то дирекция ITF оставляет за собой право перенести встречу в Бельгию.