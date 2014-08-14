СМИ: "Семья" запретила Конькову бороться за крымские клубы

Председатель ФФУ сделал обращение к ФИФА и УЕФА по поводу участия крымских клубов в кубке РФ. На первый взгляд – все, что говорил Коньков – правильно. Но как всегда, - дьявол кроется в деталях. Дело в том, что это послание вовсе не жесткая реакция на содеянное россиянами, а желание Конькова в очередной раз соскочить с неудобной ему «крымской» темы. Потому что это отдельное письмо само по себе не более чем примитивная попытка притупить бдительность общественности и снять с себя ставшее критическим давление, но никак не действенный способ защиты национальных интересов, сообщает Еспресо.

Ведь высшим органом управления в ФФУ по уставу, то есть самым компетентным органом для ФИФА и УЕФА, является конгресс, созываемый раз в год. А в перерывах между созывами вся футбольная власть находится у исполкома федерации. И сейчас, самое время собрать исполком с единственным вопросом: «Обращение к УЕФА и ФИФА по поводу противоправных действий россиян».

Но Коньков вообще не говорит о том, когда будет созван исполком. Таким образом, Коньков тянет время и старается сделать все, чтобы у ФИФА и УЕФА не было формальных поводов начинать решать крымский вопрос.

Напомним, что Коньков стал председателем ФФУ по личной квоте Виктора Януковича.