Игрок "Металлиста" Кристальдо перешел в бразильский "Палмейрас"

Об этом сообщается на официальном сайте бразильского клуба.

Игрок и клуб подписали контракт сроком на четыре года. О сумме трансфера не сообщается. Вместе с тем, известно, что платеж будет разбит на две части - первую выплату бразильцы совершат в ближайшие, а вторую по окончании сезона.

Кристальдо перешел в «Металлист» зимой 2011-го года из «Велес Сарсфилд». Минувший сезон аргентинец провел в аренде в итальянской «Болонье» на правах аренды. Всего за «Металлист» Кристальдо отыграл 88 матчей, забил 38 голов и отдал 6 результативных передач.

Как сообщал УНИАН, в конце июля о своем желании покинуть харьковскую команду заявили целая группа легионеров - Бланко, Хосе Соса, Джонатан Кристальдо и Алехандро Гомес. Несколько дней назад главный тренер команды Игорь Рахаев, комментируя развитие истории с исчезновением футболистов отметил, что игроки оштрафованы, зарплата им не выплачивается, а в итоге клуб будет подавать жалобу на беглецов в УЕФА и ФИФА.

Позже появилась информация о том, что Бланко якобы договорился о разрыве контракта с "Металлистом" и сейчас ищет новый клуб. Эту информацию опроверг гендиректор "Металлиста" Александр Нотченко.

Источник: Об этом сообщается на официальном сайте бразильского клуба.

Игрок и клуб подписали контракт сроком на четыре года. О сумме трансфера не сообщается. Вместе с тем, известно, что платеж будет разбит на две части - первую выплату бразильцы совершат в ближайшие, а вторую по окончании сезона.

Кристальдо перешел в «Металлист» зимой 2011-го года из «Велес Сарсфилд». Минувший сезон аргентинец провел в аренде в итальянской «Болонье» на правах аренды. Всего за «Металлист» Кристальдо отыграл 88 матчей, забил 38 голов и отдал 6 результативных передач.

Как сообщал УНИАН, в конце июля о своем желании покинуть харьковскую команду заявили целая группа легионеров - Бланко, Хосе Соса, Джонатан Кристальдо и Алехандро Гомес. Несколько дней назад главный тренер команды Игорь Рахаев, комментируя развитие истории с исчезновением футболистов отметил, что игроки оштрафованы, зарплата им не выплачивается, а в итоге клуб будет подавать жалобу на беглецов в УЕФА и ФИФА.

Позже появилась информация о том, что Бланко якобы договорился о разрыве контракта с "Металлистом" и сейчас ищет новый клуб. Эту информацию опроверг гендиректор "Металлиста" Александр Нотченко.