Михаэль Баллак: У Германии нет шансов пройти итальянцев

События новейшей истории свидетельствуют о том, что у Германии нет шансов на победу в полуфинальном матче чемпионата мира против итальянцев, который состоится во вторник. Напомним, что победитель этой встречи сразится в финале с сильнейшей командой из пары Португалия-Франция, а проигравшие будут бороться за третье место.

С подобным полушутливым заявлением выступил капитан немцев Михаэль Баллак, которому "посчастливилось" быть участником матчей сборной против команды Италии на чемпионате мира во Флоренции и "Милана" против мюнхенской "Баварии" в Лиге чемпионов, проигранных с одинаковым счетом 1:4.

"Мы проиграли 4:1 со сборной Германии и 4:1 с "Баварией" в Милане", - сказал Баллак на пресс-конференции в понедельник. - В общем, у нас нет ни шанса, не так ли?".

Комментарии Баллака, который выглядел неожиданно расслабленным перед ключевой игрой в Дортмунде, вызвали смех не только среди репортеров, но и у тренера сборной Юргена Клинсманна. "Да, после всех этих поражений очень здорово оказаться в том же полуфинале", - сказал Баллак.

"У меня было время перезарядить батареи, - признался Баллак, имея в виду успешное лечение мышечных судорог, возникших во время матча с Аргентиной. - Мы победили одну из лучших команд на пути в полуфинал, а то, что мы играем в Дортмунде, лишь добавляет уверенности в победе".

Сборная Германии, как отмечает Reuters, никогда не проигрывала матчи в Дортмунде, выиграв 13 игр и сведя одну вничью.

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