Тренер сборной Украины по баскетболу Фрателло: кондиции лидеров должны улучшиться к ЧМ

Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

В частности, Фрателло отметил: "На турнирах во Франции и Испании мы сыграем пять матчей в течение семи дней с сильными командами, которые будут выступать на чемпионате мира и теперь наша задача - предоставить побольше минут игрокам, на которых будет приходиться больше игрового времени. Ротация изменится, игровых минут будет больше, кондиции должны улучшиться и мы должны играть как единая команда в течение большего игрового времени. Да, у нас тяжелые тренировки, но другие команды тоже много работают, это нормально, нужно постоянно поднимать планку, только так можно достичь высшего уровня. На отдых времени нет, 5 матчей за 7 дней! Разве что любоваться пейзажами в окно автобуса между переездами".

Что касается предыдущего сбора, где украинцы проиграли оба матча командам Литвы и Великобритании, тренер отметил: "Я расстроен темпом игры. Мы приехали на сбор с большим количеством игроков, возможно, даже слишком большим. Мы хотели дать им шанс перед отсевом, поэтому всем давали минуты. Теперь нужно серьезнее отнестись к игровому времени, наращивать минуты для игроков, которые будут играть больше на чемпионате мира. В прошлом году мы до последнего возможного момента держали в составе сборной 14 игроков. Мы хотели подстраховаться на случай травм. Я еще точно не знаю, когда будет последний отсев. Недавно мы имели 16 игроков. К сожалению, у нас сейчас двое травмированных - Гладырь и Пустовой. Неизвестно сколько времени им понадобится на восстановление".

Также тренер отдельно выделил новичка и самого молодого игрока команды лидера юношеской сборной Украины (возраст игроков - до 19 лет) Святослава Михайлюка: "Михайлюк получил возможность сыграть за сборную, и это хорошо, потому что до этого я не наблюдал за его игрой вживую, только на видео. Святослав провел с нами несколько тренировок, в первой игре я выпустил его на паркет совсем на немного, я дал ему возможность понаблюдать за игрой такого уровня. В следующем матче я почувствовал, что Святослав должен получить шанс сыграть несколько минут. И он сыграл их. Он осознавал, что многого не знал из того, что мы делаем, ведь присоединился к нам довольно поздно. У нас было лишь несколько дней совместных тренировок. Но он очень плодотворно работал, где-то не знал, как взаимодействовать с игроками, как правильно действовать в защите. Я сказал ему: «Не переживай, просто играй, невозможно думать о стольких вещах одновременно». Святослав хорошо себя проявил, с ним все в порядке. В течение следующих 17 дней у Михайлюка еще будет шанс себя проявить. Было бы хорошо, если бы он присоединился к нам в начале собрания, но он выступал за юниорскую сборную. До его появления мы провели уже 23 или 24 тренировки, а у него было только 3 или 4 тренировки. Но он справится, он умный молодой человек, у него баскетбольные мозги, мышление. Он схватывает все налету. У него много домашних заданий. Все будет хорошо".

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по баскетболу пройдет в Испании с 30 августа по 14 сентября. Для сборной Украины это будет дебютный турнир, на который она попала благодаря удачному выступлению на Евробаскете-2013 в Словении, где заняла итоговое 6-е место.