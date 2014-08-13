Украинка Волошина заняла третье место в квалификации чемпионата Европы в синхронном плавании
В Берлине завершились квалификационные соревнования (техническая программа) солисток в синхронном плавании на чемпионате Европы, где украинка Анна Волошина заняла третье место.
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Украинка за исполнение своей технической программы получила от судей 89.5008 балла, отстав от лидера на 4.3243 балла. После предварительных соревнований в турнире лидирует россиянка Светлана Ромашина. Второе место занимает Она Карбонелл Баллестеро из Испании.
Второй тур квалификационных соревнований должен пройти 15 августа.
Финальные соревнования в одиночном синхронном плавании состоятся 17 августа.
Как сообщал УНИАН, Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Берлине с 13 по 24 августа.
Европейское первенство включает в себя соревнования по плаванию, прыжкам в воду, плаванию на открытой воде и синхронному плаванию. Открыли европейский турнир представительницы синхронного плавания и пловцы на открытой воде, которые будут соревноваться с 13 по 17 августа. Плавательные соревнования в бассейне и турнир по прыжкам в воду будет проходить 18-24 августа.