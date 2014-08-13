Украинка Волошина заняла третье место в квалификации чемпионата Европы в синхронном плавании

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Украинка за исполнение своей технической программы получила от судей 89.5008 балла, отстав от лидера на 4.3243 балла. После предварительных соревнований в турнире лидирует россиянка Светлана Ромашина. Второе место занимает Она Карбонелл Баллестеро из Испании.

Второй тур квалификационных соревнований должен пройти 15 августа.

Финальные соревнования в одиночном синхронном плавании состоятся 17 августа.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Берлине с 13 по 24 августа.

Европейское первенство включает в себя соревнования по плаванию, прыжкам в воду, плаванию на открытой воде и синхронному плаванию. Открыли европейский турнир представительницы синхронного плавания и пловцы на открытой воде, которые будут соревноваться с 13 по 17 августа. Плавательные соревнования в бассейне и турнир по прыжкам в воду будет проходить 18-24 августа.