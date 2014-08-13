"Днепр" сыграет домашний матч Лиги Европы с хорватским "Хайдуком" в Киеве

Игра пройдет в среду, 20 августа, начало матча в 19:00, сообщает пресс-служба ФК "Днепр".

Такое решение было принято после того, как УЕФА проанализировал ситуацию в Днепропетровске. «Ситуация еще не вернулась в нормальное русло и не может рассматриваться как позволяющая проводить международные матчи», — говорится в письме, полученном от УЕФА.

Представители УЕФА были в Днепропетровске 10 августа и наблюдали за ситуацией в городе и на стадионе в день игры украинской Премьер-лиги "Днепр" - "Карпаты", после чего должны были принять решение о том, может ли пройти матч плей-офф Лиги Европы «Днепр» - «Хайдук» 21-го августа на «Днепр-Арене» в Днепропетровске. Игра "Днепр" - "Карпаты" в Днепропетровске прошла без каких-либо инцидентов.

Как сообщал УНИАН, 21 августа свой матч Лиги Европы в Киеве проведет луганская "Заря", которая сыграет с голландским "Фейеноордом". В свою очередь, харьковский "Металлист" домашний матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с польским "Рухом" проведет в Киеве 28 августа.

Два других участника еврокубков от Украины - донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо", попали в основной турнир соревнований, соответственно, Лиги чемпионов и Лиги Европы, напрямую.