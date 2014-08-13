Сборная Украины по баскетболу проведет последние спарринги перед ЧМ во Франции и Испании

Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

На 10-дневный сбор команда отправилась в таком составе: защитники - Сергей Гладырь, Дмитрий Глебов, Юджин Джетер, Дмитрий Забирченко, Александр Липовый, Святослав Михайлюк, Александр Мишула; форварды - Максим Корниенко, Максим Пустозвонов; центровые - Станислав Завадский, Игорь Зайцев, Вячеслав Кравцов, Кирилл Натяжко, Артем Пустовой.

Сборная Украины примет участие в двух международных турнирах. 15 - 17 августа состоятся соревнования во Франции (Ницца), где украинцы последовательно сыграют с командами Австралии, Франции и Филиппин. А 20-21 августа состоится турнир в Испании (Барселона). Здесь 20 августа в полуфинале сыграют Мексика - Украина, а на следующий день, согласно результатам полуфиналов, украинцы встретятся с Испанией или Хорватией.

22 августа команда Майка Фрателло вернется в Киев, где проведет несколько тренировок, а уже 27 августа команда отправится на чемпионат мира.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по баскетболу пройдет в Испании с 30 августа по 14 сентября. Для сборной Украины это будет дебютный турнир, на который она попала благодаря удачному выступлению на Евробаскете-2013 в Словении, где заняла итоговое 6-е место.