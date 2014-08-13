Украинец Дмитренко финишировал четвертым в спортивной ходьбе на чемпионате Европы

Об этом сообщает официальный сайт Европейский атлетический ассоциации (ЕАА).

Плотность результатов на финише была настолько большой, что от результата чемпиона Европы украинца отделило лишь 2 секунды, а от бронзового призера - считанные сантиметры.

Новым чемпионом Европы стал испанец Мигель Анхель Лопес, показавший результат 1 час 19 минут, 44 секунды. На 1 секунду от победителя отстал Александр Иванов из России, на две - еще один россиянин Денис Стрелков. Украинец показал тот же результат, что и Стрелков, но отстал от оппонента на несколько сантиметров и пересек финишную черту мгновениями позже.

В вечерней программе сегодняшнего дня запланирован розыгрыш еще 7 комплектов наград.

Чемпионат Европы по легкой атлетике проходит в Цюрихе с 12 по 17 августа.