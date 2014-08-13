Владимир Кличко передал перчатки с автографом на аукцион для нужд украинской армии

Перчатки он передал президенту официального фан-клуба братьев Кличко Сергею Алексееву, который побывал в тренировочном лагере Кличко в австрийских Альпах.

Это уже не первый случай, когда братья Кличко помогают украинской армии. На прошлой неделе они закупили медикаменты (2000 армейских аптечек) для бойцов украинской армии, находящихся в зоне АТО на 200 тысяч долларов. Так же бойцам 12-го Киевского батальона будут переданы шесть радиостанций КВ-диапазона. Ранее братья Кличко передали амуницию и оборудование для армии на 3,2 млн. гривен.

Владимир Кличко в тренировочном лагере в Альпах готовится к титульному бою с болгарином Кубратом Пулевым. Сам бой состоится в немецком Гамбурге, где у украинца будет внушительная поддержка. Сергей Алексеев отметил: "У нас уже в девятый раз будет организован фан-тур на поединок. Ожидаем, что в Гамбурге 6 сентября Владимира поддержат около 500 украинцев. Также съедутся наши соотечественники, работающие в Германии и близлежащих странах. Для Владимира это будет уже 17 защита его чемпионских титулов. До, казалось, недостижимого рекорда легендарного Джо Луиса, который провел 25 защит, не так уже и далеко. Честно говоря, меня потрясла физическая форма Владимира. Пулеву не завидую".

Как сообщал УНИАН, бой Кличко - Пулев состоится 6 сентября.

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