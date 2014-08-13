Сборную Украины по прыжкам в воду на чемпионате Европы представят 10 спортсменов

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Состав сборной Украины выглядит следующим образом: мужчины - Илья Кваша (трамплин 1м, 3м; трамплин 3м, синхронные прыжки), Александр Бондарь (вышка 10м: индивидуальные и синхронные прыжки; командные прыжки «team event», Александр Горшковозов (трамплин 3м, синхронные прыжки), Максим Долгов (вышка 10м: индивидуальные и синхронные прыжки), Олег Колодий (трамплин 1м, 3м); женщины - Виктория Кесарь (трамплин 3 м), Анастасия Недобbга (трамплин 3м), Анна Письменская (трамплин 1м, индивидуальные прыжки; трамплин 3м, синхронные прыжки), Юлия Прокопчук (вышка 10 м; командные прыжки «team event»), Елена Федорова (трамплин 1 м, индивидуальные прыжки; трамплин 3 м, синхронные прыжки).

Соревнования по прыжкам в воду начнутся в понедельник, 18 августа, с командного первенства.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет в Берлине с 13 по 24 августа.

Европейское первенство включает в себя соревнования по плаванию, прыжкам в воду, плаванию на открытой воде и синхронному плаванию. Откроют европейский турнир представительницы синхронного плавания и пловцы на открытой воде.