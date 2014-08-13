Команды Премьер-лиги развели при жеребьевке 1/16 финала Кубка Украины

По итогам процедуры жребия своих соперников узнали 17 команд из Первой лиги и Второй лиги, 14 участников Премьер-лиги и победитель аматорского кубкового турнира, сообщает официальный сайт соревнований.

С участия в розыгрыше Кубка Украины снялась алчевская «Сталь». Таким образом, команда, получившая при жеребьевке в соперники пустой шар - "Сталь" из Днепродзержинска, автоматически прошла в 1/8 финала турнира.

Также любопытно и еще одно нововведение. Если на этой стадии соревнований команды традиционно проведут по одному матчу, то начиная с 1/8 финала команды сыграют в Кубке по два матча - дома и в гостях. Также перед жеребьевкой команды будут разделяться на сеянные и не сеянные.

В результате жеребьевки сформировались такие пары: "Буковина" (Черновцы) - "Черноморец" (Одесса), "Нефтяник-Укрнефть" (Ахтырка) - "Волынь" (Луцк), ФК "Сумы" - "Металлист" (Харьков), МФК "Николаев" - "Ильичевец" (Мариуполь), "Гелиос" (Харьков) - "Металлург" (Запорожье), ФК "Полтава" - "Металлург" (Донецк), "Десна" (Чернигов) - "Днепр" (Днепропетровск), ФК "Тернополь" - ФК "Александрия", "Нива" (Тернополь) - "Ворскла" (Полтава), "Реал Фарма" (Овидиополь) - "Олимпик" (Донецк), "Черкасский Днепр" (Черкассы) - "Говерла" (Ужгород), "Кремень" (Кременчуг) - "Заря" (Луганск), "Чайка" (Киев) - "Карпаты" (Львов), "Звезда" (Кировоград) - "Динамо" (Киев), "Оболонь-Бровар" (Киев) - "Шахтер" (Донецк).

Даты проведения матчей будут определены позже.