"Реал" выиграл Суперкубок УЕФА
Мадридцы выиграли у "Севильи" со счетом 2:0
В столице Уэльса на стадионе "Кардифф Сити" завершился матч за Суперкубок УЕФА, в котором обладатель Кубка европейских чемпионов мадридский "Реал" подтвердил статус сильнейшей команды Европы, обыграв другую испанскую команду - "Севилью" - со счетом 2:0.
Судьбу матча решил Криштиану Роналду.
Читайте такжеСуперкубок УЕФА, "Реал" - "Севилья": онлайн видео-трансляция
Мадридцы на протяжении всего матча имели явное игровое и территориальное преимущества, а решающими стали два эпизода с участием лидера команды.
На 30-й минуте Роналду получил отличный пас с фланга от Гарета Бэйла и легким касанием ноги эффектно пробил мимо вратаря Бету в сетку ворот. А в самом начале второго тайма, на 49-й минуте, Роналду получил мяч от Бензема, продвинулся чуть вперед и пробил - мяч от рук Бету влетел в ворота.
Таким образом, "Реал" во второй раз в истории стал обладателем Суперкубка УЕФА.