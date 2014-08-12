"Реал" выиграл Суперкубок УЕФА

В столице Уэльса на стадионе "Кардифф Сити" завершился матч за Суперкубок УЕФА, в котором обладатель Кубка европейских чемпионов мадридский "Реал" подтвердил статус сильнейшей команды Европы, обыграв другую испанскую команду - "Севилью" - со счетом 2:0.

Судьбу матча решил Криштиану Роналду.

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Мадридцы на протяжении всего матча имели явное игровое и территориальное преимущества, а решающими стали два эпизода с участием лидера команды.

На 30-й минуте Роналду получил отличный пас с фланга от Гарета Бэйла и легким касанием ноги эффектно пробил мимо вратаря Бету в сетку ворот. А в самом начале второго тайма, на 49-й минуте, Роналду получил мяч от Бензема, продвинулся чуть вперед и пробил - мяч от рук Бету влетел в ворота.

Таким образом, "Реал" во второй раз в истории стал обладателем Суперкубка УЕФА.