Суперкубок УЕФА, "Реал" - "Севилья": онлайн видео-трансляция

Сегодня в столице Уэльса на стадионе "Кардифф Сити" проходит матч за Суперкубок УЕФА, в котором сошлись победитель Лиги чемпионов сезона 2013/14 мадридский "Реал" и сильнейший клуб второго по значимости еврокубка Лиги Европы - "Севилья".

Каждый клуб может завоевать Суперкубок УЕФА во второй раз в истории, а предстоящий матч будет особым для одного из лидеров "Реала" Гарета Бейла, сообщает пресс-служба УЕФА.

Бейл родился в Кардиффе в июле 1989 года, но никогда не защищал цвета "Кардифф Сити". Карьера игрока началась в английском "Саутгемптоне", затем он выступал за другой английский клуб "Тоттенхэм", а в августе 2013 года перешел в "Реал". Бейл провел 10 матчей на арене "Кардифф Сити" в составе сборной Уэльса, забив четыре гола.

"Реал" в четвертый раз примет участие в поединке за Суперкубок УЕФА - мадридцы получили путевку в Кардифф на правах победителя Лиги чемпионов УЕФА. В финале престижнейшего еврокубка в мае в Лиссабоне "Реал" в дополнительное время выиграл у "Атлетико" со счетом 4:1. На 36-й минуте Диего Годин вывел "Атлетико" вперед, но в добавленное арбитром время Серхио Рамос восстановил паритет. В овертайме по разу отличились Бейл (110), Марсело (118) и Криштиану Роналду (120), и клуб в десятый раз завоевал Кубок европейских чемпионов.

"Севилья" в финале Лиги Европы УЕФА в Турине по пенальти обыграла "Бенфику" - 4:2. Все четыре удара игроков андалузского клуба с 11-метрового были точны, тогда как голкипер Бету отразил выстрелы Родриго и Оскара Кардосо. В результате "Севилья" выиграла турнир в третий раз за 9 лет: в 2006 и 2007 годах команда побеждала в Кубке УЕФА (турнир-предшественник Лиги Европы).

Суперкубок УЕФА "Реал" выиграл в 2002 году, одолев голландский "Фейеноорд" (2:1), а "Севилья" - в 2006 году, разгромив "Барселону" со счетом 3:0.

В нынешнем противостоянии на ставках букмекерских контор безусловным фаворитом является "Реал". Ставки на победу мадридцев принимаются с коэффициентом 1,41 к 1, на ничью - 5,3 к 1, на победу "Севильи" - 8,2 к 1.

Стали известны стартовые составы команд:

"Реал": 1. Касильяс, 3. Пепе, 15. Карвахаль, 4. Серхио Рамос, 8. Кроос, 10. Хамес Родригес, 19. Модрич, 5. Коэнтрау, 11. Бэйл, 7. Роналду, 9. Бензема.

Запасные: 13. Навас К., 2. Варан, 12. Марсело, 17. Арбелоа, 22. Ди Мария, 24. Ильярраменди, 23. Иско.

"Севилья": 13. Бету, 2. Фасио, 3. Наварро, 4. Крыховяк, 6. Каррису, 21. Пареха, 23. Коке Андухар, 20. Витоло, 22. Видаль А., 17. Денис Суарес, 9. Бакка.

Запасные: 25. Мариано Барбоса, 5. Фигейраш, 26. Луисми, 10. Рейес, 11. Самперио, 12. Иборра, 14. Аспас.