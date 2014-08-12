УНИАН проведет онлайн видео-трансляцию матча на Суперкубок УЕФА "Реал" - "Севилья"

Каждый клуб может завоевать Суперкубок УЕФА во второй раз в истории, а предстоящий матч будет особым для одного из лидеров "Реала" Гарета Бейла, сообщает пресс-служба УЕФА.

Бейл родился в Кардиффе в июле 1989 года, но никогда не защищал цвета "Кардифф Сити". Карьера игрока началась в английском "Саутгемптоне", затем он выступал за другой английский клуб "Тоттенхэм", а в августе 2013-го отправился в "Реал". Бейл провел десять матчей на арене "Кардифф Сити" в составе сборной Уэльса, забив четыре гола.

"Реал" в четвертый раз примет участие в поединке за Суперкубок УЕФА - мадридцы получили путевку в Кардифф на правах победителя Лиги чемпионов УЕФА. В финале престижнейшего еврокубка в мае в столице Португалии Лиссабоне "Реал" в дополнительное время выиграл у "Атлетико" со счетом 4:1. На 36-й минуте Диего Годин вывел "Атлетико" вперед, но в добавленное арбитром время Серхио Рамос восстановил паритет. В овертайме по разу отличились Бейл (110), Марсело (118) и Криштиану Роналду (120), и клуб в десятый раз завоевал Кубок европейских чемпионов.

"Севилья" в финале Лиги Европы УЕФА в Турине по пенальти обыграла "Бенфику" - 4:2. Все четыре удара игроков андалузского клуба с 11-метрового были точны, тогда как голкипер Бету отразил выстрелы Родриго и Оскара Кардосо. В результате "Севилья" выиграла турнир в третий раз за девять лет: в 2006 и 2007 годах команда побеждала в Кубке УЕФА (турнир-предшественник Лиги Европы).

Суперкубок УЕФА "Реал" выиграл в 2002-м году, одолев голландский "Фейеноорд" (2:1), а "Севилья" - в 2006-м году, разгромив другой испанский клуб "Барселону" со счетом 3:0.

В нынешнем противостоянии на ставках букмекерских контор безусловным фаворитом является "Реал". Ставки на победу мадридцев принимаются с коэффициентом 1,41 к 1, на ничью - 5,3 к 1, на победу "Севильи" - 8,2 к 1.

Матч "Реал" - "Севилья" начнется в 21.45 по киевскому времени.

УНИАН проведет онлайн видео-трансляцию игры.