Обнародован состав сборной Украины по плаванию на открытой воде на чемпионат Европы

Заявка украинской сборной насчитывает 6 фамилий, среди них участники олимпийских стартов Игорь Червинский и Игорь Снитко, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Состав сборной Украины выглядит следующим образом: женщины - Ксения Скрипель (дистанции - 5 км, 10 км); мужчины - Даниил Середа (5 км), Кирилл Швец (5 км), Игорь Червинский (10 км), Игорь Снитко (10 км), Владимир Воронко (10 км).

Как сообщал УНИАН, Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет в Берлине с 13 по 24 августа.

Европейское первенство включает в себя соревнования по плаванию, прыжкам в воду, плаванию на открытой воде и синхронному плаванию. Откроют европейский турнир представительницы синхронного плавания и пловцы на открытой воде. Соревнования по плаванию на открытой воде состоятся 13-17 августа.