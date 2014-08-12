Обнародован состав сборной Украины по плаванию на открытой воде на чемпионат Европы
Тренерский совет Федерации плавания Украины определил состав команды по плаванию на открытой воде на чемпионат Европы.
Заявка украинской сборной насчитывает 6 фамилий, среди них участники олимпийских стартов Игорь Червинский и Игорь Снитко, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.
Состав сборной Украины выглядит следующим образом: женщины - Ксения Скрипель (дистанции - 5 км, 10 км); мужчины - Даниил Середа (5 км), Кирилл Швец (5 км), Игорь Червинский (10 км), Игорь Снитко (10 км), Владимир Воронко (10 км).
Как сообщал УНИАН, Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет в Берлине с 13 по 24 августа.
Европейское первенство включает в себя соревнования по плаванию, прыжкам в воду, плаванию на открытой воде и синхронному плаванию. Откроют европейский турнир представительницы синхронного плавания и пловцы на открытой воде. Соревнования по плаванию на открытой воде состоятся 13-17 августа.