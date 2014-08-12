В Киеве похоронили ветерана "Динамо" Андрея Баля

Он был частью легендарной команды, которая в 1986 году стала обладателем Кубка кубков УЕФА, позже входил в тренерский штаб сборной Украины, был исполняющим обязанности главного тренера команды, возглавлял одесский «Черноморец», был ассистентом главного тренера в «Динамо», до недавнего времени работал помощником спортивного директора «Динамо», сообщает пресс-служба ФК "Динамо" (Киев).

Его сердце внезапно остановилось 9-го августа. Это случилось прямо на футбольном поле, во время матча ветеранов.

Жарким августовским утром попрощаться с легендой украинского и советского футбола на стадион «Динамо» им. Валерия Лобановского пришли сотни людей.

У него осталась жена Светлана, сын Даниил, младший брат Орест. Вместе с семьей горечь потери разделили его партнеры по команде и друзья в повседневной жизни Алексей Михайличенко, Владимир Бессонов, Анатолий Демьяненко, Олег Кузнецов, Юрий Роменский и многие другие.

Среди присутствующих были и другие близкие люди, друзья, динамовцы разных поколений, руководители и сотрудники «Динамо», Федерации футбола Украины, Федерации футбола города Киева, ветераны, партнеры по команде, коллеги, украинцы, которые сейчас играют в первой команде «Динамо», и которых Андрей Михайлович еще недавно тренировал, будучи помощником Олега Блохина, в частности, Евгений Хачериди и Олег Гусев. Также тренерский штаб команды во главе с Сергеем Ребровым, игроки молодежного состава, воспитанники ДЮФШ, врачи, администраторы, представители Фан-клуба, журналисты и простые болельщики, которые восхищались игрой Андрея Баля и его тренерским талантом. Приехал из Москвы бывший защитник «Спартака» Вагиз Хидиятуллин, с которым они играли вместе в сборной СССР.

В конце гражданской панихиды отдать дань памяти и уважения приехал мэр Киева Виталий Кличко:

- С именем Андрея Баля связанные громкие победы «Динамо», он поднимал флаг клуба на новую высоту, установив высокую планку для своих последователей, - вспомнил динамовца Виталий Владимирович. - Мы не были друзьями, иногда просто общались и поддерживали отношения. У него всегда было хорошее настроение, он всегда излучал энергию и оптимизм. Таким Андрей Баль навсегда останется в нашей памяти.

Андрея Баля похоронили на Байковом кладбище.