Игрок "Шахтера" Кобин перешел в "Металлист"

Украинский полузащитник Василий Кобин перешел на правах аренды из донецкого "Шахтера" в харьковский "Металлист".

Арендное соглашение рассчитано на 1 год, сообщает пресс-служба ФК "Металлист". В "Металлисте" игрок будет выступать под номером 77. Кобин последние 5 сезонов (2009/10 - 2013/14) выступал за "Шахтер", соответственно, является 5-кратным чемпионом Украины и двукратным обладателем Кубка Украины (2010/11, 2011/2012). Ранее, выступая за ужгородскую "Говерлу", он выиграл чемпионат Украины среди команд Первой лиги (2003/04).

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