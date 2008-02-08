Червоненко знает как прекратить слухи о перенесении Евро-2012

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что должны быть установлены прямые связи между Украиной и Европейским футбольным союзом (УЕФА).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Секретариате Президента сообщил руководитель Национального агентства по подготовке и проведению финальных матчей Чемпионата Европы по футболу 2012 года Евгений ЧЕРВОНЕНКО.

“Вокруг отношений Украины и УЕФА есть много слухов, потому Президент сегодня акцентировал – установить прямые связи с руководством УЕФА от имени государства”, - сказал Е.ЧЕРВОНЕНКО.

По его убеждению, поскольку руководство Украины дало государственные гарантии подготовиться к Евро-2012, то прямые связи необходимы. По словам Е.ЧЕРВОНЕНКО, слухи о возможности перенесения места проведения финала Евро-2012 в другую страну не будут распространяться, если Украина продемонстрирует УЕФА четкую систему управления в процессе подготовки к чемпионату.

Е.ЧЕРВОНЕНКО выразил убеждение в том, что Украина сможет подготовиться к Евро-2012. “Я знаю решительность Президента”, - отметил он.