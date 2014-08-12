УЕФА поменял хозяина первого матча в паре Лиги Европы "Фейеноорд" - "Заря"

Матч пройдет не в голландском Роттердаме, а в Киеве, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Игра начнется 21 августа в 20.45 по киевскому времени.

Соответственно, ответный и решающий матч в этой паре пройдет в Роттердаме, на поле "Фейеноорда".

Причины такой рокировки явно не в пользу украинского клуба не сообщаются. По неофициальной информации это связано с тем, что харьковский "Металлист" в этот же день должен играть матч с польским "Рухом" также в Киеве. Матч пройдет в столице Украины, так как УЕФА выступает категорически против проведения игр на востоке Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня также должен проясниться вопрос о месте проведения матча "Днепр" - "Хайдук" (Хорватия). Чиновники УЕФА должны определиться, возможно ли проведение матча в Днепропетровске. В противном случае, игра также может пройти в Киеве.