Футболист киевского "Динамо" Вукоевич вернулся в свой родной клуб

12:40, 12 августа 2014
Спорт
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Хорватский хавбек киевского "Динамо" Огнен Вукоевич покинул команду и перешел в свой родной клуб - "Динамо" из Загреба.

Огнен Вукоевич вернулся в родной клуб / dynamo.kiev.ua

Об этом сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Вукоевич покидает киевский клуб после шести сезонов, проведенных в "Динамо". В Загребе 30-летний футболист будет выступать на правах аренды до окончания сезона 2014/15. 

За годы выступлений в Киеве Вукоевич по разу становился чемпионом и обладателем Кубка Украины, проведя в составе команды более 200 матчей. Он регулярно призывался в ряды национальной сборной Хорватии, с которой выходил в финальную стадию чемпионатов мира и Европы. 

В 2013 году Вукоевич уже передавался в аренду - московскому "Спартаку".

Как сообщал УНИАН, ранее было объявлено об уходе из "Динамо" вратаря Максима Коваля, который также на правах аренды будет выступать за "Говерлу" (Ужгород).

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