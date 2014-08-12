Футболист киевского "Динамо" Вукоевич вернулся в свой родной клуб

Об этом сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Вукоевич покидает киевский клуб после шести сезонов, проведенных в "Динамо". В Загребе 30-летний футболист будет выступать на правах аренды до окончания сезона 2014/15.

За годы выступлений в Киеве Вукоевич по разу становился чемпионом и обладателем Кубка Украины, проведя в составе команды более 200 матчей. Он регулярно призывался в ряды национальной сборной Хорватии, с которой выходил в финальную стадию чемпионатов мира и Европы.

В 2013 году Вукоевич уже передавался в аренду - московскому "Спартаку".

Как сообщал УНИАН, ранее было объявлено об уходе из "Динамо" вратаря Максима Коваля, который также на правах аренды будет выступать за "Говерлу" (Ужгород).