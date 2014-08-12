Определен состав сборной Украины по синхронному плаванию на чемпионат Европы

В турнире примут участие 12 спортсменок, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Состав сборной Украины выглядит следующим образом: Анна Волошина, Лолита Ананасова, Александра Сабада, Екатерина Садурская, Елена Гречихина, Анастасия Савчук, Екатерина Резник, Ольга Золотарева, Дана-Мария Клименко, Александра Кашуба, Ксения Сидоренко, Ольга Кондрашова.

Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет в Берлине с 13 по 24 августа.

Европейское первенство включает в себя соревнования по плаванию, прыжкам в воду, плаванию на открытой воде и синхронному плаванию. Откроют европейский турнир представительницы синхронного плавания и пловцы на открытой воде. Соревнования по синхронному плаванию пройдут 13-17 августа.