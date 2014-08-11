Илюмжинов вновь выиграл выборы президента Международной федерации шахмат

Действующий президент организации Кирсан Иллюмжинов победил экс-чемпиона мира Гарри Каспарова, сообщает сайт Российской шахматной федерации (РШФ).

В голосовании приняли участие представители 172 стран, входящих в ФИДЕ. По итогам тайного голосования действующий президент ФИДЕ Илюмжинов получил 110 голосов в свою поддержку, его оппонент 13-й чемпион мира - 61, один делегат воздержался.

Таким образом, Илюмжинов будет возглавлять ФИДЕ еще 4 года.

Иллюмжинов является президентом ФИДЕ с ноября 1995 года.