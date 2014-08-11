Илюмжинов вновь выиграл выборы президента Международной федерации шахмат
20:22, 11 августа 2014Спорт
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Сегодня в Тромсе (Норвегия) на генеральной ассамблее Международной федерации шахмат (ФИДЕ) состоялись выборы президента этой организации.
Кирсан Иллюмжинов в очередной раз переизбран ФИДЕ / ruchess.ru
Действующий президент организации Кирсан Иллюмжинов победил экс-чемпиона мира Гарри Каспарова, сообщает сайт Российской шахматной федерации (РШФ).
В голосовании приняли участие представители 172 стран, входящих в ФИДЕ. По итогам тайного голосования действующий президент ФИДЕ Илюмжинов получил 110 голосов в свою поддержку, его оппонент 13-й чемпион мира - 61, один делегат воздержался.
Таким образом, Илюмжинов будет возглавлять ФИДЕ еще 4 года.
Иллюмжинов является президентом ФИДЕ с ноября 1995 года.
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