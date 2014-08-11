Польский "Рух" просит перенести матч Лиги Европы с "Металлистом" за пределы Украины

Об этом говорится в письме правления клуба, которое имеет в своем распоряжении УНИАН.

"В связи с реальной угрозой жизни и здоровью футболистов, участников команд, представителей UEFA, болельщиков, работников клуба и гостей и из-за напряженной политической ситуации в Украине, обращаемся с просьбой изменить место игры с харьковским "Металлистом", которая должна состояться 28 августа на городском стадионе в Харькове", - говорится в документе.

В Донецкой и Луганской областях Украины с середины апреля продолжается антитеррористическая операция против пророссийских боевиков, которые захватили контроль в нескольких городах на Донбассе.

В Харькове, который находится в около 300 километрах от Донецка и Луганска, проживает около 1,5 млн человек и там не ведутся боевые действия.

"Свою просьбу мы мотивируем тем, что ситуация в Украине очень динамично меняется и очень трудно предвидеть, в каких обстоятельствах может состояться матч с "Металлистом", - говорится в письме.

Руководство клуба тоже отмечает, что матч, который может собрать несколько тысяч зрителей, может быть использован для провокаций.

Первый матч между клубами в рамках плей-офф Лиги Европы запланирован на 21 августа в польском Хожуве.