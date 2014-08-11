В Киеве ограбили офис призера Олимпийских игр легкоатлетки Говоровой

Об этом сообщает Xsport.ua.

Злоумышленники вошли в помещение, расположенное на первом этаже жилого дома на Подоле, через окно и вынесли дорогую оргтехнику – несколько компьютеров, видеокамеру GoPro, профессиональную фотокамеру, аппаратуру для записи звука.

"Спортивный нынче пошел вор. Кроме аппаратуры, забрали еще и футбольный мяч. Может, ребята спортом займутся вместо того, чтобы по чужим офисам лазить", - отметила Говорова в комментарии XSPORT.ua.

Елена Говорова – бронзовый призер Олимпийских Игр-2000 и чемпионат мира-1997 в тройном прыжке, известная спортивная телеведущая и комментатор.