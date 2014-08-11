Чемпионка мира по боксу Шатерникова поможет армии выставив на аукцион свой чемпионский пояс

Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины.

Одна из лучших спортсменок Украины, двукратная чемпионка мира по профессиональному боксу, трехкратная чемпионка Европы, Заслуженный мастер спорта Украины Шатерникова, наряду с другими выдающимися спортсменами нашего государства откликнулась на призыв поддержать украинских военных раненых в зоне АТО. На благотворительный аукцион будет выставлен уникальный лот - пояс чемпионки мира по версии GBU (Global Boxing Union), который она завоевала в 2005 году, в поединке против американки Стефани Добс. Все средства полученные от продажи лота будут направлены на помощь в лечении украинских военных раненых в зоне антитеррористической операции, которые сейчас находятся в Киевском военном госпитале.

«Быть в стороне от тех ужасных событий, которые сейчас происходят в Украине это просто преступление. И если я не могу физически помочь нашим военным, которые защищают наше государство, то приобщиться к сбору средств в поддержку военных, которые сейчас нуждаются в помощи - я считаю это, как патриотка нашей страны, делом чести. И если собранные средства от продажи моего лота спасут чью-то жизнь, для меня это будет высшей наградой», - отметила Шатерникова.

Чемпионский пояс Алины Шатерниковой будет выставлен на благотворительный интернет-аукцион на сайте AUKRO.