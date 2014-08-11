УНИАН проведет онлайн видео-трансляцию матча УПЛ "Черноморец" - "Волынь"

В этой игре сойдутся команды, занимающие 4-е и 8-е места в турнирной таблице.

Одесский и луцкий клубы не смогли пройти первые два тура без потерь.

"Черноморец" сначала разгромил дома донецкий "Олимпик" со счетом 4:0, а затем неожиданно не смог одолеть в номинально гостевом матче мариупольский "Ильичевец" (игра по взаимной договоренности команд проходила в Одессе - 3:3). Впрочем, самым большим психологическим ударом для игроков одесской команды на старте сезона стало, безусловно, поражение по сумме двух матчей от хорватского "Сплита" в 3-м раунде квалификации Лиге Европы УЕФА - 0:2 и 0:0, после которого команда завершила еврокубковый сезон. Для коллектива, который в прошлом сезоне дошел до 1/16 финала второго по значимости еврокубка, столь ранний вылет стал крайне неприятным фактом.

Что касается "Волыни", то середняк украинского чемпионата последних лет и сейчас находится в середине таблице. Команда в Луцке выиграла номинально гостевой матч у того же "Ильичевца" (2:1), а затем проиграла днепропетровскому "Днепру" - 0:1.

На ставках букмекерских контор в игре "Черноморец" - "Волынь" явным фаворитом считается одесский клуб. На победу хозяев ставки принимаются с коэффициентом 1,82 к 1, в то время как на ничью - 3,6 к 1, а на победу "Волыни" - 4,9 к 1.

Игра "Черноморец" - "Волынь" начнется в 19.00.

УНИАН проведет онлайн видео-трансляцию матча.