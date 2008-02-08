Блохин устроил «обыск» своим футболистам

Главный тренер "Москвы" Олег Блохин перед одной из тренировок на испанском сборе провел собрание и раскритиковал своих подопечных за разгильдяйство, пишет "Твой День". Наставник предупредил игроков, что если они не наведут идеальный порядок в гостиничных номерах, где проживают, то будут сурово наказаны.

"Резкое заявление главного тренера прозвучало после того, как вечером Олег Владимирович неожиданно для всех прошелся по номерам футболистов, – рассказал источник. – Зайдя в гости к одному из игроков, главный тренер, к собственному удивлению, обнаружил внутри полнейший беспорядок: разбросанные по всем углам вещи, мусор, незаправленные кровати. Примерно та же картина наблюдалась и в нескольких других номерах. Разбор полетов не заставил себя ждать, и уже на следующее утро перед тренировкой Блохин предупредил, чтобы впредь такое не повторялось".

Информацию о том, что тренер "горожан" отдает предпочтение жесткой дисциплине, подтвердили и сами футболисты. "Олег Владимирович любит дисциплину, – признался основной голкипер команды Юрий Жевнов. – На этом строится его работа как на поле, так и в быту".

"Для Олега Блохина на первом месте стоит дисциплина: все должно выполняться четко и по расписанию, – поддержал мнение белорусского кипера чешский полузащитник Томаш Чижек. – И в быту, и на поле принцип у Блохина один: каждый футболист должен строго выполнять указания главного тренера".

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