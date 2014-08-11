Гендиректор ФК "Металлист" опроверг информацию о разрыве контракта с Бланко

Об этом говорится в релизе пресс-службы ФК "Металлист".

В частности, Нотченко отметил: "Клуб не получал никакой официальной информации относительно расторжения контракта, как Себастьяна Бланко, так и других футболистов. Поэтому заявление Бланко или его агента об одностороннем разрыве договора не имеет под собой оснований. "Металлист" по-прежнему ждет возвращения игроков в расположение команды. В случае нарушения условий контрактов мы будем использовать мировую практику решения подобных вопросов, а именно обращаться в ФИФА и УЕФА с дальнейшем применением к игрокам соответствующих санкции".

Ранее сегодня в ряде СМИ появилось заявление Бланко о том, что его контракт с харьковским клубом отныне не действителен. Игрок ведет переговоры о трудоустройстве с другими командами.

Как сообщал УНИАН, в конце июля о своем желании покинуть харьковскую команду заявили целая группа легионеров - Бланко, Хосе Соса, Джонатан Кристальдо и Алехандро Гомес. Несколько дней назад главный тренер команды Игорь Рахаев, комментируя развитие истории с исчезновением футболистов отметил, что игроки оштрафованы, зарплата им не выплачивается, а в итоге клуб будет подавать жалобу на беглецов в УЕФА и ФИФА.