Боксер, первым победивший Кличко, советует Пулеву «навязывать свой бокс»

Об этом сообщает klitschko-brothers.com.

«Прежде всего, Пулев не должен позволять Владимиру контролировать бой. Ему надо навязать Кличко свой бокс», - считает Пьюритти.

Пьюритти победил Кличко-младшего техническим нокаутом в 11-м раунде в декабре 1998 года. Спустя три года Виталий Кличко отомстил за поражение брата, так же победив американца техническим нокаутом в 11-м раунде.

Как сообщал УНИАН, бой Кличко - Пулев состотся 6 сентября в немецком Гамбурге.

Читайте все новости о бое Владимир Кличко — Кубрат Пулев благодаря пресс-туру в Гамбург, организованному ТМ «Агробизнес».