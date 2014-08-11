Боксер, первым победивший Кличко, советует Пулеву «навязывать свой бокс»
15:52, 11 августа 2014Спорт
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Американский супертяж Росс Пьюритти, нанесший первое поражение в профессиональной карьере чемпиону мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBО, IBO и журнала «The Ring Magazine» Владимиру Кличко, советует следующему сопернику украинца – обязательному претенденту по версии IBF Кубрату Пулеву работать «первым номером».
Пулеву советуют работать первым номером в бою с Кличко / klitschko-brothers.com
Об этом сообщает klitschko-brothers.com.
«Прежде всего, Пулев не должен позволять Владимиру контролировать бой. Ему надо навязать Кличко свой бокс», - считает Пьюритти.
Пьюритти победил Кличко-младшего техническим нокаутом в 11-м раунде в декабре 1998 года. Спустя три года Виталий Кличко отомстил за поражение брата, так же победив американца техническим нокаутом в 11-м раунде.
Как сообщал УНИАН, бой Кличко - Пулев состотся 6 сентября в немецком Гамбурге.
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