Юношеская сборная Украины отправилась на Игры в Нанкин

Юношеская олимпийская сборная команда Украины отправилась на II летние Юношеские Олимпийские игры (ЮОИ) до китайского Нанкина.

В составе команды 58 спортсменов, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Украинцы будут представлены в 22 из 28 видах спорта.

Из международного аэропорта «Борисполь» наши юные олимпийцы взяли курс на Шанхай, совершив транзитную пересадку в аэропорту немецкого Франкфурта-на-Майне. Уже после прилета в Шанхай украинцы переберутся в столицу Игр-2014. В Нанкина наша команда вместе с послом Украины Олимпийским чемпионом по боксу Александром Усиком прибудет утром (по местному времени) 12 августа.

Как сообщал УНИАН, II летние Юношеские Олимпийские игры (ЮОИ) пройдут в Нанкине с 16 по 28 августа.