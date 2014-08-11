В летнем ЧМ по биатлону будет участвовать одна украинская олимпийская чемпионка

Об этом сообщает пресс-служба ФБУ.

Вита Семеренко и Юлия Джима пропустят турнир. Как известно, Джима на тренировке в Киеве получила травму ноги перед самым отъездом на ЧМ. Причины пропуска соревнований одной из сестер Семеренко не уточняются.

Также пропустит ЧМ и лидер мужской сборной Сергей Седнев.

Полный список команды выглядит следующим образом: мужчины - Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный, Андрей Дериземля, Артем Прима, Виталий Кильчицкий, Владимир Семаков; женщины - Валя Семеренко, Наталья Бурдыга, Ольга Абрамова, Ирина Варвинец, Надежда Белкина.

Чемпионат мира по биатлону состоится в Тюмени с 21 по 24 августа. В программе турнира запланированы смешанные эстафеты, спринты и гонки преследования у взрослых и юниоров.