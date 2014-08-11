Сборная Украины по шахматам вошла в тройку сильнейших на Олимпиаде

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Павел Эльянов белыми обыграл Валентина Иотова, Антон Коробов черными поставил мат Красимиру Русеву, Руслан Пономарев черными проиграл Ивану Чепаринову, а Василий Иванчук сыграл вничью с Веселином Топалом – 2,5 на 1,5 очка в пользу украинцев, которые одержали третью победу подряд.

В женском матче Украина - Грузия также была зафиксирована победа украинской команды со счетом 2,5:1,5 очка. Анна Музычук проиграла Нане Дзагнидзе, Мария Музычук сыграла вничью с Белой Хотенашвили, Анна Ушенина выиграла у Лейлы Жавахишвили, а Наталья Жукова обыграла Саломэ Мелию.

Таким образом, после 8 туров у мужской сборной Украины 13 командных очков и 23 личных и 3-е место в турнирной таблице.Выше в таблице расположились сборные Китая и Франции.

У женской сборной 13 командных очков и 21,5 личное и 5-е место в таблице. Выше расположились команды России, Китая, Франции и Армении.

Как сообщал УНИАН, 41-я Всемирная шахматная Олимпида проходит в Тронхейме (Норвегия) с 1 по 14 августа.