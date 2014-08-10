"Днепр" разгромил "Карпаты" в матче УПЛ (видео голов)

В Днепропетровске завершился матч 3-го тура чемпионата украинской футбольной Премьер-лиги в котором "Днепр" обыграл львовские "Карпатв" со счетом 4:0.

Судьба матча решилась во втором тайме.

"Днепр" с самого начала игры владел преимуществом, но на протяжении 45 минут соперник сдерживал атаки и сумел свести тайм вничью - 0:0.

Впрочем, уже в начале второго тайма, на 47-й минуте, Бруно Гама открыл счет.

В дальнейшем хозяева поля только увеличивали свой перевес. На 65-й минтуе гол забил Евгений Шахов.

На 74-й минуте Шахов отметился дублем.

А на 83-й минуте гол забил Никола Калинич.

Ранее в этом туре киевское "Динамо" сыграло вничью с донецким "Олимпиком" - 0:0, донецкий "Шахтер" выиграл у харьковкого "Металлиста" - 1:0, ужгородская "Говерла" и полтавская "Ворскла" сыграли вничью - 0:0, а в матче донецкого и запорожского "Металлургов" был зафиксирован счет 1:1.

На данный момент у "Шахтера" и "Днепра" по 9 очков, "Динамо" - 7.