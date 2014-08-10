Украинские каноисты выиграли серебро в эстафете на чемпионате мира в Москве

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Второе место украинская четверка в составе Александр Максимчук, Виталий Голюк, Вадим Ципан и Юрий Чебан заняла с результатом 2 минуты 48,629 секунды.

Победу одержали российские каноисты (2 минуты 43,602 секунды). Бронза досталась команде Венгрии (2 минуты 50,046 секунды).

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня украинский олимпийский чемпион по гребле каноист Юрий Чебан выиграл золотую медаль чемпиона мира в индивидуальной гонке на 200 м.

Таким обазом на счету сборной Украины 1 золото и 1 серебро.

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ проходил в Москве с 6 по 10 августа.